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Aktüel Peçeli baykuş yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
Aktüel

Peçeli baykuş yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:07:16 -
Peçeli baykuş yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

SİNOP (AA) - Sinop’ta, doğada bulunan 5 peçeli baykuş yavrusu, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Yaklaşık 5 ay önce Samsun’un Vezirköprü ilçesinde vatandaşları bulduğu 5 peçeli baykuş yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı
Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada kaldıkları süre içinde veteriner hekimlerce bakımları yapılarak rehabilitasyon süreçleri tamamlanan baykuşlar, doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peçeli baykuşların doğada az rastlanılan hayvan türlerinden olduğunu söyledi.

Doğada annelerini kaybeden baykuş yavrularının merkezlerine getirildiğini anlatan Başyiğit, "Burada görevli arkadaşlar bu süre zarfında baykuşlarımızla yakından ilgilendi. Tüm bakım ve tedavileri yapıldı. 5 ay sonunda çok şükür doğaya salınacak duruma geldiler. Bakanlığımız önderliğinde doğal yaşamın korunması ve yaşatılması noktasında çok önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.


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