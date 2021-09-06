Koronavirüs salgını sürecinde milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle bazı alanlara girişte aşı olmayanlardan PCR testi istenmeye başladı. Peki, hangi alanlara girerken PCR vermek zorunlu? Kimler PCR testi yaptırmak zorunda?

PCR zorunluluğu genişledi mi? Veliler öğrenciler PCR yaptıracak mı?

Merakla beklenen kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla ilgili yeni kısıtlama uygulanacağına dair bir ifade kullanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çağrısında bulundu ve “Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum” dedi.