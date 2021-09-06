PCR zorunluluğu genişledi mi? Veliler öğrenciler PCR yaptıracak mı?
PCR testi kimlere zorunlu? Koronavirüs salgınında 6 Eylül Pazartesi günü yeni bir dönem başladı. Bazı alanlara girişte aşı olmayanlardan PCR testi talep edilmeye başlandı. Aşı olmayanlar kendilerine yönelik kısıtlamaların artıp artmayacağını merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısında alınan kararlar araştırılmaya başladı. Peki, PCR kimlere zorunlu?
Koronavirüs salgını sürecinde milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. 6 Eylül 2021 itibariyle bazı alanlara girişte aşı olmayanlardan PCR testi istenmeye başladı. Peki, hangi alanlara girerken PCR vermek zorunlu? Kimler PCR testi yaptırmak zorunda?
PCR zorunluluğu genişledi mi? Veliler öğrenciler PCR yaptıracak mı?
Merakla beklenen kabine toplantısı 6 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla ilgili yeni kısıtlama uygulanacağına dair bir ifade kullanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çağrısında bulundu ve “Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum” dedi.