PCR testinde "grafen" iddiası! Patentinde bakın ne çıktı

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Sosyal medyada PCR testinde grafen olduğu iddiası tartışma konusu oldu. Daha önce Kanada'nın grafen içeren maddeleri yasakladığı bilinirken aşılarda da grafen maddesine rastlanmıştı.

PCR testinde "grafen" iddiası

Yakup Yalvaç isimli bir vatandaş, mikroskopla PCR testinde kullanılan çubuğun ucundaki pamuğu mikroskopla incelediğini öne sürdü ve 3 gün nemli ortamda bekletilmesi durumunda nokta gibiyken ip gibi uzadığını belirtti. Vatandaş, bu bilgileri Alo 184 hattıyla Sağlık Bakanlığı'na bildirdiğini söyledi.

"Numunenin burundan alınması zararlı" iddiası

Vatandaşın paylaştığı görsellerde, PCR testinin burundan uygulanması halinde çubuktaki grafen maddesinin koku soğancığından beyine nüfuz edeceği öne sürüldü.

Patent içeriğinde "grafen" ifadesi

Yalvaç, paylaştığı bilgiler arasında Google'ın patent listesi de bulunuyor. Listede "PCR graphene" şeklindeki aramada PCR testi için alınan patentte, içeriğinde grafen maddesinin kullanıldığı görüldü.

Grafenin hareket ettiğini gösteren video paylaştı

Grafenin wifi ve bluetooth bulunan ortamda hareket ettiğini belirten vatandaş, bir de video paylaştı.

Videoda, ip şeklindeki grafenin hareket ettiği görüldü.

Maskelerde ve aşılar da grafen olduğu tespit edilmişti

Öte yandan Kanada hükümeti, grafenli maskeler tespit etmiş ve grafen kullanılan maskeleri yasaklamıştı. Geçtiğimiz aylarda İspanyol bilim adamı Prof. Dr. Pablo Campra Madrid'in aşılarda grafen tespit etmesinin ardından Japonya da aşılarda yabancı madde tespit etmişti.