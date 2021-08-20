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Gündem 'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki! "Gönüllülük esas alınmalı"
Gündem

'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki! "Gönüllülük esas alınmalı"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sağlıkla ilgili hususlarda zorunluluk değil gönüllülük esas alınmalıdır ki, hukuki olan da budur" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 23:24:00 - 2021-08-20 23:32:47
'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki! "Gönüllülük esas alınmalı"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 6 Eylül tarihi itibari ile başlayacak olan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

6 Eylül'de okulların açılmasını olumlu karşılayan Geylan, öğrencilerin daha fazla öğrenme kaybına uğramaması ve öğrenme eksiklerinin giderilmesi için yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini kaydetti.

"Gönüllülük esas alınmalı"

Öte yandan, aşı olanların dahi Covid bulaşısına muhatap olduğu bir durumda zorunlu PCR testi uygulaması kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Genel Başkan Geylan, "Sağlıkla ilgili hususlarda zorunluluk değil gönüllülük esas alınmalıdır ki, hukuki olan da budur" dedi.

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