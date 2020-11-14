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Sağlık PCR testi nedir, nasıl yapılır?
Sağlık

PCR testi nedir, nasıl yapılır?

PCR, polimeraz zincir reaksiyonu kelimelerinin baş harflerini ifade eder. PCR, moleküler bir tanı tekniğidir. PCR tekniği, şu anda tanı alanındaki en ileri tekniktir. Peki, PCR testi nedir, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:03:00 -
PCR testi nedir, nasıl yapılır?

PCR tekniğinin en büyük farkı, çok az sayıdaki bir mikrobu da tespit etmesidir. Çünkü PCR tekniğinin temeli, az sayıdaki etkenleri de çoğaltarak ölçülebilir hale getirmesidir. Bundan dolayı hastalık etkenleri çok az sayıda olsalarda, PCR testi ile hızlı şekilde tespit edilmektedirler.

PCR testi nasıl yapılır?

PCR test işlemi temelde iki adımdan meydana gelir; birincisi ekstraksiyon (genetik materyalı mikroptan ayırma ve saflaştırma), ikinci adımı ise PCR (hedefdeki genetik materyali çoğaltma)’dir.

Ülkemizde hızlı PCR olarak bilinen PCR testlerinde birinci aşama göz ardı edildiği ve farklı alternatifler denendiği için PCR’ın hastalık tespit etme yüzdeliği düşüş göstermektedir.

Bu sebeplerden ötürü personel (doktor, tekniker), personel eğitimi (numune alımı, kişisel korunma), kit, sarf malzemesi ve cihaz kalitesi kontrol edilmeli ve sonuçlar mümkün olduğunca iyi muhafaza edilmelidir. Sağlık bakanlığı tarafından kalite kontrol testleri her laboratuvar için ayrı ayrı uygulanmalıdır. Daha önceden belirlenmiş pozitif ve negatif örnekler ile laboratuvarların sonuç verme yetisi değerlendirmeye sokulmalıdır.

COVID-19 salgını ile ülkemizde birçok laboratuvar tarafından PCR testi uygulanmaya başlamıştır. Fakat yeterli denetim ve kalite kontrolü yapılmaması ve laboratuvar sonuçlarının doğru olmaması halinde hasta tanısının atlanabileceği bu sebeple hastalığın toplum içinde yayılabileceği de unutulmamalıdır.

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