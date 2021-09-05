İçişleri Bakanlığı’nın ‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu’ konulu genelgesi uyarınca, yarından itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmak ve şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahat için HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Peki PCR test yaptırmama işten çıkarma nedeni olur mu? PCR testi yaptırmayanlar işten çıkartılır mı?

İşçi PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Aşılamanın hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.

PCR testi yaptırmayanlar işten çıkartılır mı?

İşverenler işyerinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü. Bu tedbirler ise teknolojik koşullara, işyerinin durumuna ve üretim ekipmanlarına göre iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından belirleniyor. İşte Bakanlığın yazısı bu anlamda işverenlere yol gösteriyor ve aşısız işçilerden test isteme hakkı veriyor. İşverenlerin bu haklarını hukuka uygun olarak kullanması gerekiyor.

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün ilgili yazısı şöyle; Yazı sonrası bütün işyerlerinde yarından itibaren aşı olmamış işçilerin tespiti ve PCR testi sonuçlarının istenmesi yönünde uygulamalar hayata geçirilecek. Aşı olmamış işçi, işverenin test istemesine rağmen reddederse bu durumda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir.

Bu nedenle işverenlerin test istemesi halinde işçilerin önünde iki yol var. İşçi ya aşılarını olmaya başlayacak ya da haftada bir negatif PCR testi sonucunu işverene iletecek. Bunları yapmadığı takdirde işveren 6 gün içerisinde işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir.

Kıdem tazminatı kimler alır?

Kıdem tazminatı, “Kanunda belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin yine Kanunda belirtilen sebeplerden biriyle sona ermesi halinde işçiye (veya kanuni mirasçılarına) kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir tazminattır.”

Kıdem tazminatı kimler alamaz?

İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu feshin haksız olması gerekir. İşveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmişse veya işçinin yaptığı fesih haksız bir fesih ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz.