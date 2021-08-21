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Sağlık PCR nerede yapılıyor? PCR testi yapan hastaneler
Sağlık

PCR nerede yapılıyor? PCR testi yapan hastaneler

PCR testi yapan özel hastaneler | 6 Eylül’den itibaren öğretmenler için aşı zorunluluğu getirildi. Ayrıca bazı alanlara girişlerde de PCR testi zorunlu hale gelecek. Aşı olmayan ve PCR testi zorunlu hale gelenler bu testin nerede nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, PCR testi nerede hangi hastanelerde yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 13:14:00 -
PCR nerede yapılıyor? PCR testi yapan hastaneler

Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 89 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmayanların sayısı ise 19 milyonu aşkın… Aşı zorunlu hale getirilmese de PCR testi uygulaması zorunlu oldu. Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda. Ayrıca konser, tiyatro ve sinema gibi kapalı ve kalabalık alanlara girişte aşı olmayanların PCR testlerini göstermeleri gerekiyor. Uçak ve şehirlerarası otobüs bileti alacak olanlardan da PCR testi istenecek. Peki, PCR nerede yaptırılıyor?

PCR nerede yapılıyor? PCR testi yapan hastaneler

Aşı olmayanlara bazı alanlarda PCR zorunluluğu getirilmesiyle birlikte “PCR testi nerede yapılıyor?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Hastalık belirtisi olanlara devlet ve üniversite hastanelerinde PCR testleri ücretsiz olarak yapılıyor. Öğretmenler ve okul çalışanları ücret ödemeksizin devlet hastanelerinde korona testi yaptırabilecek.

Hastalık belirtisi olmayan zorunluluk hali için PCR testini devlet ve üniversite hastanelerinde yaptıranlardan ücret talep ediliyor. Ayrıca özel hastane ve laboratuvarlarda da PCR testi yapılıyor. İster özelde ister devlette PCR testi yaptırın sonuç hızla e-Nabız sistemine işleniyor. Öte yandan özellerde PCR testi için 250 lira tavan ücret uygulanıyor.

PCR testi nasıl yapılıyor?
PCR testi nasıl yapılıyor?

Sağlık

PCR testi nasıl yapılıyor?

 

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