Pazaryerinden hibrit modele geçildi

Önal, Edirne’de düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’ etkinliğinde “Dünya çoklu kanala geçmiş durumda. Hatırlanacaktır, kâğıt gazetenin yanında internet gazetesi vardı. Kimse internet gazeteciliğinin kâğıt gazeteyi bitireceğine inanmıyordu. Ticaret de bu şekilde olacak. Kimsenin fiziki mağazası olmayacak” dedi.

Teknolojinin büyük hızla ilerlediğini; bilim kurgu filmlerinde izlenen her şeyin aslında gelecek dünyanın bir provası olduğunu söyleyen Önal, şöyle konuştu: “Web3 geliyor. 5 duyunuzla katılabileceğiniz bir çağa giriyoruz. Sanal gerçeklikli hissedebileceksiniz, kokuyu alabileceksiniz. Böyle bir çağa giriyorsunuz. Web3’ün arkasından Web4 geliyor. Web4 nesneleri ve davranışların interneti. O da robotik çağdır. Yani Web 2’de ne yaptılar, sosyal algılarımızı topladılar. Web3’te ne yapacaklar? Web3’te sizin kas hareketlerinizi alacaklar, teknolojik kıyafetler giydirecekler. Kalbi nasıl atıyor, kokuyu algılayabilmeniz için sizin kanınıza girerek biyokimyanızı toplayacaklar.

Bunların hepsini topladıktan sonra ‘Tamam bu verilerden insansı Android robotlar yapalım’ diyecekler ve Web4 gelecek.”

2055’te Web5’in geleceğini anlatan Önal, “O zaman beyninize kulağınızın arkasına implant takarak bilgi yükleyebileceksiniz. Çin’e giderken Çince konuşur hale geleceksiniz” diye ekledi.