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Pazaryeri’ndeki sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara neden oldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:37
Pazaryeri’ndeki sağanak yağış tarım arazilerini vurdu

BİLECİK (İHA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde büyük zarara neden oldu.


Pazaryeri ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu devam ederken şerbetçi otu ve fasulye tarlalarında direklerin ve tellerin kopmasına neden oldu.Pazaryeri’ndeki çiftçiler daha toplamadıkları ürünlerinin şiddetli ve sağanak yağmurdan ve sel sularından zarar görmesini üzüntüyle seyretti.Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda Pazaryeri boncuğu fasulyesi ve 3 bin dekar alanda şerbetçi otu üretimi yapılmakta. Şerbetçi otu ve fasulye tarlalarındaki zararın büyüklüğü İlçe Tarım Müdürlüğünün kapsamlı çalışması sonrası belirlenecek.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:37
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