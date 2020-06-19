Pazaryerili çiftçiler, dijital tarım ile mahsulünü değerinde satacak

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamasıyla çiftçilerin ürünlerinin değerinde satıcılar ile buluşturulacağını aktardı.

DİTAP hakkında bilgiler veren Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağlar, “Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı Uygulaması ilçemizde de başlamıştır. Projenin amacı çiftçilerimizin ürettiği ürünler aracısız kendi belirleyeceği fiyatlardan direk satıcılara ulaştırmak. Herkes ürettiği ürünün toptan fiyatlarını takip edebileceği bir sistem. İlçemizdeki tarım ile uğraşan çiftçilerimizi DİTAP online platform sistemine kayıt olmalarını ve ürünlerini belirleyeceği fiyatlardan toptancılara ulaştırmalarını önemle vurguluyoruz. Buraya ekleme yaptığınız ürünler online olarak alıcılar ve toptancılar ile buluşacak” ifadelerine yer verdi.