0553 313 94 23

Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne Halil Er atandı

Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Er, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne atandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne Halil Er atandı

Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Halil Er, Pazaryeri Öğretmen Evi Müdürlüğü’ne atandı.


Pazaryeri ilçesinde Bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde 9. yıl müdürlük yapan Halil Er, Anadolu Meslek Lisesi’nde 4 yıl müdürlük, Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde toplam 14 yıl müdür ve müdür yardımcılığı, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda ise 9 yıl müdür olarak yaptı. Pazaryeri ilçesinde 27 yıldır eğitim öğretim görevlisi olarak hizmet eden Er, son olarak Pazaryeri ilçesinde bulunan Öğretmen Evi Müdürlüğüne atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaldıran belediyesinden alt yapı çalışmaları
    1. Çaldıran belediyesinden alt yapı..
    2. Manisa Memur-Sen’den toplu sözleşme..
    3. Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar..
    4. Yozgatlı down sendromlu kuzenlerin..
    5. Cilde iyi gelmeyen yiyecekler..
    6. Sivas’ta hava yolu ulaşımına ilgi..
    7. İdlib'e yoğun hava saldırıları..
    8. Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı..
    9. Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi,..
    10. Abdurrahim Albayrak'dan Falcao..
    11. CHP'den Murat Dağı'ndaki maden..
    12. Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen..
    13. Kaşlı ressam memleketinde sergi açtı
    14. 3 bin yıllık sanat, devlet desteğiyle..
    15. "Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    16. Diyetteyken bu alışkanlıklardan uzak..
    17. İdlib’te hava saldırısı: 1’i çocuk, 7..
    18. Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı..
    19. Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü..
    20. Deprem şehitleri mezarları başında yad..
    21. Serdar Ali Çelikler: Galatasaray,..
    22. Memur Sen’den Toplu sözleşme tepkisi
    23. Kolesterol nedir neden yükselir?..
    24. Pazarcı esnafından Başkan Gültak’a..
    25. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882..
    26. 17 baro karşı çıktı! Feyzioğlu Külliye..
    27. Yıldız futbolcu 'Sturridge' adım adım..
    28. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    29. Pakistan'daki cami saldırısının..
    30. Başkan Alim Işık: Yağmur suyu döşeme..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var