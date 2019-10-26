Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı olmasından ötürü resmi tatil edildi. Peki 28 Ekim Salı gnü öğrenciler okula gidecek mi?Pazartesi günü okullar tatil mi?

Pazartesi günü okullar tatil mi? sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı olmasından ötürü resmi tatil edildi. Peki 28 Ekim Salı gnü öğrenciler okula gidecek mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? Okullar yarım gün tatil olacak. 29 Ekim tatil mi? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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