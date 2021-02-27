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Eğitim Pazartesi günü hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta okula başlayacak sınıflar
Eğitim

Pazartesi günü hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta okula başlayacak sınıflar

Okullar ne zaman açılacak? Pazartesi 81 ilde okullar açılıyor mu, İstanbul'da da okullar açılacak mı? 1 Mart’ta okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan oldukça önemli son dakika açıklaması geldi. Yüksek riskli iller için il hıfzıssıhha kurullarının karar alabileceğini belirten Bakan Selçuk, okulların durumuna ilişkin son gelişmeyi aktardı. Peki, Pazartesi günü hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta okula başlayacak sınıflar

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:11:00 -
Pazartesi günü hangi sınıflar okula gidecek? 1 Mart'ta okula başlayacak sınıflar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.

Pazartesi günü hangi sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

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