Pazarlık yaparak kirayı düşürün

Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde teslim edilmeye başlanan konutlarda oturumlar başlarken, yatırımcı olan mülk sahipleri, varsa taksitlerine katkı sağlamak, aidat ödememek ve hemen gelir elde etmek için düşük fiyattan da olsa yerini kiralama yolunu tercih ediyor. Geçmişe göre daha kaliteli ve güvenli bir konutta oturmak isteyen kiracı adayları ise bu durumu fırsata çeviriyor.

HER SEMTTE DAİRE MEVCUT

Piyasada iki yıldır artan konut arzından dolayı kira gelirlerinde arzu ettikleri seviyeye çıkamayan daire sahipleri, mevcut kiracılarını kaçırmamak için enflasyon oranının üzerinde zam yapmazken, yeni kiracılarına da fahiş tekliflerde bulunmuyorlar. İstanbul gibi taşı toprağı altın olan şehirde ev sahibi olmak ne kadar zor ise sözleşmesine uygun düzenli ödeme yapacak kiracıyı bulmak da zorlaştı. En düşük konut değerinin 200 bin lirayı aştığı İstanbul’da, yatırım yaptığı mülk üzerinden kira geliri elde etme hayalinde olanlar, istedikleri değerden kiralama yapamıyor. Bunun nedenlerinden birisi anahtar teslimi yapılmış olan konutlarda var olan stok. Bir diğer neden de kentsel dönüşüm nedeniyle kiraya çıkanların yeni evlerini teslim almaları. Bugün kiracı adayları hangi semte gitse mutlaka keselerine göre bir daire bulabiliyor. Tabi ki şehrin merkezinde bodrum katındaki 1+1 tipi dairenin kirası 800 liradan başlarken, şehrin çeperindeki bir semtte her türlü donatısı olan bir sitede aynı tipte dairede oturmanın bedeli bin lira düzeyinden başlıyor.

DALGALANMA KİRALARA DA YANSIDI

100 metrekarelik bir daire için geçen yıl bin lira kira ödeyen bir kiracı ev sahibi ile yaptığı sıkı pazarlık sonucu bu yıl bin 50-bin 80 lira üzerinden sözleşme imzalıyor. Kira değerlerinin yerinde saymasında emlakçılardaki portföyün artış göstermesinin de etkisi var. Önceki yıl Avcılar Ispartakule bölgesinde bin liranın üzerine çıkan 1+1 tipi dairelerin kira bedellerinde büyük bir değişiklik yaşanmazken, bazı semtlerde yerinde sayıyor. Kira değerlerinin arttığı semtlerde ulaşım kolaylığı, kamu hizmetlerine yakınlık ve üniversite gibi dinamiklerin rol aldığını söyleyebiliriz.