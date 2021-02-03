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Ekonomi “Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli”
Ekonomi

“Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle pazar esnafının zor günler geçirdiğini belirterek “Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:45:00 -
“Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli”

Palandöken, son zamanlarda gıda fiyatlarının artması üzerine Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ile “Keklikpınarı Pazar Alanı”nı ziyaret etti. Palandöken, burada sebze ve meyvelerin fiyatlarını inceleyerek pazarcıların sorunlarını dinledi ve açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde pazar esnafının cirosunu marketlere kaptırdığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: “Salgında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar hafta içi saat 21.00’den sonra ve hafta sonları pazara gidemiyor. Özellikle yoğun çalışan vatandaşlar marketlerin insafına terk ediliyor. Şu an yeni bir düzenlemeyle vatandaşın ve pazarcı esnafının mağduriyeti giderilmeli. Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli. Bu sayede ürünlerin fiyatı dengelenir ve fiyat istikrarı sağlanır. Eğer pazarlar olmazsa ürün fiyatları çok daha pahalı olurdu.”

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