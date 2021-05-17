  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleşti
Filistin'den ABD'nin BMGK'daki tutumuna sert tepki!
Açılmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Yaşam Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?
Yaşam

Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?

Semt pazarları açık mı? Tam kapanma sürecinde yalnızca iki kez kurulan semt pazarlarının durumu merak ediliyor. 17 Mayıs itibariyle hafta içi gündüz sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken, hafta sonları yasaklar sürecek. Bu sebeple vatandaşlar semt pazarlarının açılıp açılmayacağını araştırıyor. Semt pazarları kuruluyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:03:00 -
Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak alınan tam kapanma kararı ise vaka sayılarındaki düşüşü olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından semt pazarlarının durumunu araştırmaya başladı. Pazarlar açılacak mı?

Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanma döneminde semt pazarları yalnızca iki kez açıldı. Kapanmanın ardından ise semt pazarları hafta içi kurulabilecek. Ancak hafta sonları sokağa çıkma yasakları sebebiyle pazarlar kurulmayacak.

Normalleşe takvimi güncel | 1 Haziran hangi yasaklar kalkıyor?
Normalleşe takvimi güncel | 1 Haziran hangi yasaklar kalkıyor?

Yaşam

Normalleşe takvimi güncel | 1 Haziran hangi yasaklar kalkıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok
Gündem

Son anketten çıkan flaş sonuç! İmamoğlu'na büyük şok

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "Anketten önemli sonuçlar çıktı" adlı köşe yazısında, Optimar'ın son çalışmasının detaylarını paylaştı...
Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler
Teknoloji

Avrupa ülkesinden kritik adım! Türk SİHA'larını test edecekler

Macaristan Savunma Bakanlığı heyeti, Macar ordusunun ihtiyaçlarına binaen Türk SİHA'larını test etmek için bir ziyaret düzenleyecek...
THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek
Aktüel

THY yolcuları, kademeli normalleşmede yurt içi biletlerini seyahat izin belgesi olmadan alabilecek

THY, kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay