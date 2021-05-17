Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?
Semt pazarları açık mı? Tam kapanma sürecinde yalnızca iki kez kurulan semt pazarlarının durumu merak ediliyor. 17 Mayıs itibariyle hafta içi gündüz sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken, hafta sonları yasaklar sürecek. Bu sebeple vatandaşlar semt pazarlarının açılıp açılmayacağını araştırıyor. Semt pazarları kuruluyor mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak alınan tam kapanma kararı ise vaka sayılarındaki düşüşü olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından semt pazarlarının durumunu araştırmaya başladı. Pazarlar açılacak mı?
Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?
Tam kapanma döneminde semt pazarları yalnızca iki kez açıldı. Kapanmanın ardından ise semt pazarları hafta içi kurulabilecek. Ancak hafta sonları sokağa çıkma yasakları sebebiyle pazarlar kurulmayacak.