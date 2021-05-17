Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Son olarak alınan tam kapanma kararı ise vaka sayılarındaki düşüşü olumlu yönde etkiledi. Vatandaşlar tam kapanmanın ardından semt pazarlarının durumunu araştırmaya başladı. Pazarlar açılacak mı?

Pazarlar kuruluyor mu? Hafta içi pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanma döneminde semt pazarları yalnızca iki kez açıldı. Kapanmanın ardından ise semt pazarları hafta içi kurulabilecek. Ancak hafta sonları sokağa çıkma yasakları sebebiyle pazarlar kurulmayacak.