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Pazarda bayram havası

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sebze ve meyve fiyatlarının düşmesiyle birlikte pazarlar şenlendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:29
Pazarda bayram havası

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sebze ve meyve fiyatlarının düşmesiyle birlikte pazarlar şenlendi.


Türkiye’de artan sebze-meyve fiyatlarının ardından pazarlar sinek avlamış, vatandaşlar tanzim satış noktalarından alışverişlerini yapmışlardı. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber pazarlarda özellikle sebze fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların 4 ay boyunca mecburiyet dışında uğramadıkları pazarlarda yoğun kalabalık dikkat çekti.


4 ay sonra pazarlarda bir canlanma olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Ayhan Arslan, “Mevsimin gelmesi ve ürünlerin bollanmasıyla fiyatlar bir hayli düştü. Sebzenin şu anda en bol olduğu zamandayız. Tanzim de kapanınca vatandaşlar pazara daha fazla ilgi gösterdi. Bayramın gelecek olması da işlere olumlu yansıdı. Böyle bir kalabalık 4 ay boyunca olmadı. Son 2 haftadır pazarlarda yoğunluk var. Fiyatların daha da düşmesi için devletin çiftçinin üstündeki yükü alması ve maliyetleri azaltması lazım. Tarladan çıkan sebze veya meyve tezgaha gelene kadar 3-4 kat pahalanıyor. Bu sorunlar giderilirse, fiyatlar daha da aşağıya düşer” dedi.


Vatandaşlar da fiyatlardan memnun olduklarını ve daha da aşağı düşmesini beklediklerini söylediler.


Samsun’da Unkapanı Halk Pazarında taze fasulyenin kilosu 7 TL, biberin kilosu 2,5 TL, patlıcan kilo 4 TL, domates kilo 3 TL, salata kilo 2,5 TL, havuç kilo 5 TL, kabak kilo 2-5 TL, patates kilo 3 TL, soğan kilo 3 TL, sarımsak kilo 20 TL, kiraz kilo 10 TL, erik kilo 5 TL, muz kilo 12 TL, üzüm kilo 10 TL, kayısı kilo 10 TL, kavun kilo 5 TL, çilek kilo 10 TL ve 6 adet limon da 5 TL’den satılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:29
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