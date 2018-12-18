Pazarda alışveriş yapan kadın başından vuruldu

Çanakkale'de, pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35), iki kişi arasındaki silahlı kavgada, başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.



Olay, saat 16.00 sıralarında, salı günleri kurulan pazar alanında meydana geldi. Halk pazarına giden H.T. iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu bir kişiyle tartıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.T. yanındaki silahla 3 el ateş etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan Filiz Çayırlı (35) silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan başka bir kişi ise merminin sırtını sıyırmasıyla hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Filiz Çayırlı'yı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.



Polis ekipleri ise, şüpheli H.T.'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.