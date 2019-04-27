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Pazarcılara eğitim

Ticaret Bakanlığı, Pazarcı Esnaf Eğitimlerinin ilki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Ankara’da yapılacağını açıkladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:56
Pazarcılara eğitim

Ticaret Bakanlığı, Pazarcı Esnaf Eğitimlerinin ilki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Ankara’da yapılacağını açıkladı.


Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sayıları yaklaşık1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkarın yaklaşık 75 bini pazarcılık mesleğinde faaliyette bulunuyor. Esnaf ve sanatkarlar arasında yüzde 4’lük bir paya sahip olan pazarcı esnafı perakende sektöründe önemli bir role sahip.


Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce pazarcı esnafının; müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, hizmet kalitelerinin arttırılması, iş hacimlerine katkı sağlayacak satış teknikleri hakkında farkındalık yaratılması ve mevzuat hakkında pazarcı esnafına bilgi verilmesi amacıylayıl boyunca ülke genelinde “Pazarcı Esnafı Eğitimleri” düzenlenecek.


Bu kapsamda, Ankara’da 29 Nisan 2019 Pazartesi günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla “Pazarcı Esnafı Eğitimi”nin ilki gerçekleştirilecek.


Söz konusu eğitime Ankara’da faaliyet gösteren pazarcı esnafının yanı sıra İç Anadolu Bölgesinde ve civar illerde faaliyette bulunan pazarcılıkla ilgili meslek kuruluşları temsilcileri de katılım sağlayacak.


Pazarcılıkta güvenilirlik, uygun fiyat,ürünlerin taze olması ve samimi hizmet gibi etkenleri güçlendirmek amacıyla pazarcı esnafına; Hal Yasası, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gibi ilgili mevzuatlar, tedarik ve lojistik hizmetleri, vergilendirme,müşteri ilişkileri ve pazarlama, kişisel gelişim, stres ve öfke yönetimi konularında eğitim verilecek.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:56
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