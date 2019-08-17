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Pazarcı esnafından Başkan Gültak’a teşekkür kahvaltısı

MERSİN (İHA) – Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesindeki Pazar sokağının yenilenmesi, pazarcı esnafını ve mahalle sakinlerini sevindirdi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:41
Pazarcı esnafından Başkan Gültak’a teşekkür kahvaltısı

MERSİN (İHA) – Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesindeki Pazar sokağının yenilenmesi, pazarcı esnafını ve mahalle sakinlerini sevindirdi. Esnaf ve mahalleliler, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’a, düzenledikleri kahvaltıyla teşekkür ettiler.


Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın, göreve gelir gelmez verdiği talimatla Güneş Mahallesi pazar sokağı, alt ve üst yapısıyla birlikte belediye fen işleri ekipleri tarafından yeni ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Kaldırımlar ve pazara çıkan ara sokaklar da baştan sona yenilenerek hem pazarcıların hem de mahalle sakinlerinin yıllarca yaşadığı çileye son verildi.


Mersin Pazarcılar Odası ve Güneş Mahallesi sakinleri; kendilerini yazın toz ve toprağın, kışın da su birikintilerinin içinde alışveriş yapmaktan kurtaran bu hizmet dolayısıyla bir teşekkür kahvaltısı düzenleyerek Başkan Gültak’ı davet ettiler. Buluşmada Başkan Gültak’a, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi de eşlik etti.


Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, yaptığı konuşmada, “Akdeniz Belediye Başkanım Mustafa Gültak’a ve başkan yardımcılarımıza, sokağın iyileştirmesinde emeği geçen bütün ekiplere, değerli esnafın huzurunda, yapmış oldukları bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.


Oda Başkanı Batur, konuşmasından sonra Başkan Gültak’a çiçek takdim etti.



“Akdeniz’i daha yaşanılır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız”


Başkan Gültak da yaptığı konuşmada, Mersin Pazarcılar Odası yönetimine ve mahalle sakinlerine, düzenledikleri organizasyon dolayısıyla teşekkür etti. Gültak, “Sizler; Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarısınız. Her şeyin en güzeline layıksınız. Seçimlerin ardından, çok kısa vadede verdiğimiz sözü yerine getirerek, Güneş Mahallesi pazar sokağı iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Güzel bir pazar sokağımız oldu. Artık burada göllenme oluşmayacak. Akdeniz’i daha yaşanılır, çevreci, yeşil alanların ve parkaların olduğu hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.


Gültak, kahvaltının ardından mahalle sakinlerini ve pazarcı esnafını ziyaret etti. Pazarda alışveriş yapan mahalle sakinleri, yıllardır yaşadıkları çileye son veren hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler, Başkan Gültak’a teşekkür ederek, çay ikramında bulundular. Pazarcı esnafı da “Artık daha rahat ve sıkıntısız şekilde sokağa tezgahlarımızı kurabileceğiz. Güneş Mahallesi halkı sular içinde kalmadan kolayca alışverişini yapabilecek" sözleriyle Gültak’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:41
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