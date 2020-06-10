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Ekonomi

Pazar yerleri normalleşiyor

Korona virüs nedeniyle gelen yasaklamalardan etkilenen üretici ve giyim üzerine satış yapan esnaf normalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:42:45 -
Pazar yerleri normalleşiyor

Korona virüs nedeniyle gelen yasaklamalardan etkilenen üretici ve giyim üzerine satış yapan esnaf normalleşme sürecine uyum sağlamaya çalışıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine esnaf ve çiftçiler eski düzenlerine kavuşmak için günlerini sayıyor. Buna istinaden Çarşamba ilçesinde de hayat normale dönmeye çalışırken halk maske ve sosyal mesafeye uyarak günlük yaşamına devam etmeye alışıyor. İlçede korona virüs nedeniyle haftanın 3 gününe çıkarılan Doğuyaka ve Batıyaka’da ayrı ayrı olmak üzere belirli yerlerde ve görevlendirilen ekiplerin gözetiminde açılan pazarlar artık eski sisteme dönmüş durumda.


Fiyatların değişiklik gösterdiği Çarşamba pazarı renkli görüntülere sahne olurken, hayat ise korona virüsün gölgesinde devam ediyor.

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