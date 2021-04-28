Pazar günü marketler açık mı kapalı mı olacak?

Marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? Marketlerin çalışma saatleri için özellikle büyük ve zincir marketleri ilgilendiren açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmada marketler, bakanlığın belirlediği saat aralığında açık olabilecek. Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Yasakta marketler hafta sonu açık mı?

Pazar günleri marketler açık mı kapalı mı olacak?

Tam kapanmada marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Marketlerin çalışma saatleri, tam kapanma sürecinin ardından yeniden ele alındı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma sürecine giren Türkiye, pek çok alanda işletmelerin 17 günlüğüne kapanma kararı almasına yönelik kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre;

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.