Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir iki derece üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, 30 Ekim hava nasıl olacak?

Pazar günü hava nasıl olacak? 30 Ekim Pazar hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BİLECİK 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 6°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN -5°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -3°C, 15°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık