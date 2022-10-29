Pazar günü hava nasıl olacak? 30 Ekim Pazar hava durumu:
30 Ekim Pazar günü için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Pazar günü yağış var mı?
Son günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bir iki derece üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, 30 Ekim hava nasıl olacak?
Pazar günü hava nasıl olacak? 30 Ekim Pazar hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BİLECİK 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 6°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN -5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık