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Ekonomi Pazar Belediyesi sözleşmeli personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Pazar Belediyesi sözleşmeli personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Tokat Pazar Belediyesi, İŞKUR üzerinden sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, 10 beden işçisi, 2 büro memuru ve 3 şoför (yolcu taşımacılığı) olmak üzere toplam 15 personel alınacağı bildirildi. Peki, Tokat Belediyesi sözleşmeli personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:21:00 -
Pazar Belediyesi sözleşmeli personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesinde sözleşmeli çalışmak isteyenler için müjdeli haber İŞKUR’dan geldi. İŞKUR’un “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlan” sayfası üzerinden yayınlanan ilana göre, Tokat Pazar Belediyesi tarafından sözleşmeli olmak üzere şoför ve büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Tokat Belediyesi sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Tokat Pazar Belediyesi, İŞKUR üzerinden yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 8 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tokat Pazar Belediyesi personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, Merkez Mah. Atatürk Caddesi No:3 Pazar/Tokat Belediye hizmet binasına şahsen gitmeleri gerekmektedir.

Tokat Pazar Belediyesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1-T.C. vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3-Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

4- Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

5-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6- İlan tarihinden önce Tokat İli Pazar İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

7- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmaları.

Tokat Pazar Belediyesi personel alımında istenilen belgeler nelerdir?

1. Başvuru Formu

2. Nüfus cüzdan Aslı ve fotokopisi.

3. İkametgah belgesi.

4. Özgeçmişi anlatan CV

5. Öğrenim durumunu gösterir Belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

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