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Pazar arabası fiyatları ne kadar? En ucuz pazar arabası ne kadar?

Marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş olmasından sonra vatandaşlar poşetlere para vermemek için alternatifler arıyor. Bu alternatifler arasında pazar arabaları da var. Vatandaş poşetin yerine pazar arabasını düşünüyor. Peki pazar arabası fiyatları ne? Naylon poşet yerine pazar arabası kullanmak isteyen vatandaşlar pazar araba fiyatı ne kadar sorusunu soruyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:13
Pazar arabası fiyatları ne kadar? En ucuz pazar arabası ne kadar?

Marketlerde naylon poşetlerin 25 kuruş olmasından sonra vatandaşlar poşetlere para vermemek için alternatifler arıyor. Bu alternatifler arasında pazar arabaları da var. Vatandaş poşetin yerine pazar arabasını düşünüyor. Peki pazar arabası fiyatları ne? Naylon poşet yerine pazar arabası kullanmak isteyen vatandaşlar pazar araba fiyatı ne kadar sorusunu soruyor.

Marketlerde poşete para vermemek adına vatandaşın aklına gelen çözümlerden biri de pazar arabası. Pazar arabası fiyatları ne kadar. En ucuz pazar arabası kaç lira?

Pazar araba fiyatlarını merak eden vatandaşlar internette pazar araba fiyatlarını araştırmaya başladı bile. İnternet sitelerinde veya ilgiili dükkanlarda pazar arabalarının fiyatı 20 TL'den başlamakta. Ortalama 20 ile 50 tl arasında pazar arabası almanız mümkün. 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:13
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