Pazar akşamınızı şenlendirecek leziz bir tarif

Çoluk, çocuk tüm ailenin bir arada olduğu en keyifli günlerdir pazarları. Aile sohbetlerine, temiz havada yapılan yürüyüşler de eklenince o en kıymetli izin gününüz sular seller gibi akıp geçer. Sabahtan, akşama kadar çok yoruldunuz ve akşama hem kolay hem de farklı bir lezzet sunmak istiyorsanız şahane bir önerimiz var.

Fesleğenli ve kajulu makarna

1 paket makarna

2 su bardağı taze fesleğen

1\4 su bardağı çiğ kaju

2 diş sarımsak

Sıvıyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Karabiber

1 paket krema

Tuzlu kaynamış suya makarnalarınızı atın ve iyice pişirin. Makarnanız pişerken sizde bir blenderin içerisine 2 diş sarımsak, kaju ve karabiber ekleyip iyice pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Ardından karışıma zeytinyağı ve fesleğeni ilave edin. Fesleğenler eriyince limon suyu ve kremayı da karışıma ekleyin. Süzdüğünüz makarnayı yeniden tencereye alın ve üzerine hazırladığınız sosu döküp iyice karıştırın.

(Kaju yerine çiğ badem, fesleğen yerineyse ıspanak kullanabilirsiniz.)

Afiyet olsun.