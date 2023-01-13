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Gündem Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap
Gündem

Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap

Geçtiğimiz günlerde iktidar olurlarsa bir kriz çıkması durumunda 'Erken seçime gideriz' diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na 'Davutoğlu’na bu özgüven nereden geldi?' diyen Şirin Payzın'a Davutoğu, katıldığı canlı yayında cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 00:00:00 - 2023-01-13 00:25:57

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine tepki gösteren ve “Davutoğlu’na bu özgüven nereden geldi?" diye soran Şirin Payzın'ın açıklamaları için, "Bu çok rencide edici bir şey" dedi

Şirin Payzın'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında söyledikleri gündemde yerini koruyor.

"Davutoğlu'na bu özgüven nereden geliyor?"

Davutoğlu'nun televizyonlarda yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Payzın, "Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi?" diyerek, Davutoğlu'nun hala kendisini başbakan olarak gördüğünü söylemişti.

Payzın, Davutoğlu için, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." demişti.

"Oy oranını sorana nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim"

Davutoğlu'ndan ise Payzı'nın bu açıklamalarına tepki geldi.

Tele1 TV'de Merdan Yanardağ'a konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.

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