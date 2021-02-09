PayPal, genellikle internet üzerinden alışveriş yapmak için kullanılan online ödeme sistemidir. Kimlik bilgilerinizi girmenize gerek kalmadan PayPal’dan hesap açabilirsiniz. İşte, “PayPal nedir, PayPal hesabı nasıl açılır ve Türkiye'den Paypal hesabı kullanmak mümkün mü?” sorularının cevabı haberimizde…

PayPal nedir?

Paypal, dünya çapında kullanılan bir banka hesabına gerek duymadan alışveriş yapabileceğiniz online bir ödeme sistemidir. Kredi kartına sahip olmayan kişilerin de yararlanabildiği bir uygulamadır. PayPal, kimlik ve banka bilgilerini istemediğinden dolayı oldukça kullanışlıdır.

PayPal hesabı nasıl açılır?

PayPal Hesabı açmak için http://www.paypal.com.tr adresini ziyaret edin ve sağ üst köşede bulunan “Hesap Açın” butonuna basın. E-posta adresinizi ve telefon numaranızı girerek sizde PayPal hesabı açabilirsiniz.

Türkiye'den Paypal hesabı kullanmak mümkün mü?

PayPal, 2016 yılında verdiği bir kararla Türkiye’de faaliyetini durdurmuştur. PayPal’ın bu kararı online olarak ticaret yapan şirketleri zor bir duruma sokmuştur. Fakat yapılan açıklamaya göre PayPal bu durumun geçici olduğunu bildirsede ne zaman açılacağına dair bir tarih vermemiştir. Ancak Yurt dışı kaynaklı bir PayPal hesabı açarak bu hesap üzerinden Türkiye’de bulunan bankaların hesabına para göndermek çok kolaydır.