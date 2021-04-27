  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Paylaşımlar ülkeyi karıştırdı! Hindistan'dan 'Twitter' hamlesi
Dünya

Paylaşımlar ülkeyi karıştırdı! Hindistan'dan 'Twitter' hamlesi

Hindistan hükümeti yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Twitter'da yer alan bazı paylaşımları sansürledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 06:49:00 - 2021-04-27 06:49:44
Paylaşımlar ülkeyi karıştırdı! Hindistan'dan 'Twitter' hamlesi

Hindistan hükümetinin, Twitter'dan yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) ilgili bazı paylaşımların kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Twitter Sözcüsü yaptığı açıklamada, Kovid-19'la ilgili bazı paylaşımların Hindistan'da görüntülenmesinin engellendiğini doğruladı.

Twitter Sözcüsü, Hindistan'ın talebinin 2000 tarihli Enformasyon Teknolojisi yasasına dayandırıldığını bildirdi.

Hindistan hükümetinin salgınla ilgili bazı paylaşımların kaldırılması talebi binlerce kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Hintli bir yetkili, söz konusu paylaşımların yanıltıcı olduğunu ya da paniğe neden olabileceğini söyledi.

Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Gopal Agarwal, "Ülkeye zarar veren sahte haberlere izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, Hindistan hükümetini "insani felaketlerin ortasındayken sansüre odaklanmakla" eleştirdi.

Hindistan'da "ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı" iddiası

Hindistan'da çok sayıda vaka sayısı görülmesine rağmen ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

The Week dergisindeki habere göre, Michigan Üniversitesinden epidemiyolog Bhramar Mukherjee, gerçek ölüm sayısının bildirilen rakamdan 2 ila 5 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Analistler tarafından desteklenen iddialarda, krematoryumların aralıksız çalıştığına işaret edilerek, ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bhopal merkezli kardiyolog Dr.G.C. Gautam, panik yaratmak istemedikleri için yetkililerin gerçek sayıları yansıtılmasını engellediğini kaydetti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede seyrederken, son 24 saatte ülkede 352 bin 991 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaşırken, toplam ölü sayısı 95 bin 123'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı
Gündem

Stratejist Abdullah Çiftçi’den bomba öneri! Bill Gates bunu yaparsa… İşte Türklerin planı

Bill Gates’in Küresel Isınma'yı yavaşlatmak için milyonlarca ton toz kireçtaşını stratosfere püskürtmek istediği proje yine gündem oldu. Str..
Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, Türkiye genelinde 3 haf..
Ermenisever T24, gurme Vedat Milor polemiği
Gündem

Ermenisever T24, gurme Vedat Milor polemiği

Yalan haberleriyle meşhur T24 ile gurme Vedat Milor arasında "espri" polemiği yaşandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay