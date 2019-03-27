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Paykasa satın alma ve bozdurma işlemi

Belirli fiyatlar altında ve bayilik hizmeti kapsamında değişik siteler üzerinden, sanal bir kart olarak destek sunan Paykasa hizmeti, günümüzde internet aracılığı ile alışveriş keyfini en iyi şekilde sağlayan bir yöntem olarak ön plana çıkıyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:18
Paykasa satın alma ve bozdurma işlemi

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve Türkiye'de de her geçen gün daha fazla kitleye ulaşın bu sistem, genel anlamda 16 haneli bir pin kodu ve ccv numarasından oluşmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için ise güvenilir bir internet sitesi üzerinden canlı destek hattına bağlanarak arzu edilen miktar hakkında bilgiler alınmaktadır.

Daha sonra hangi bankalar üzerinden ödeme yapılacaksa o bankanın bilgileri de alınarak farklı paketler altında ödeme gerçekleştirilir. Ardından tekrar canlı destek hattına bağlanmak sureti ile ödemenin yapıldığına dair bilgi verilerek 16 haneli pin kodu alındıktan sonra, akla gelebilecek birçok farklı sektör altında hizmet veren internet siteler üzerinden alışveriş yapmaya başlanabilmektedir.

Düşük Maliyetler Kapsamında Güvenilir İnternet Alışveriş Fırsatı

Sadece bir kart ödemesi ya da düşük komisyonları altında sağlanan Paykasa al sistemi ile birlikte bayilik desteği sunan site bünyesinden güvenilir bir şekilde alışveriş yapılabilmektedir. Kredi kartı veya bankamatik kullanımı gerçekleşmeden ve hiçbir kişisel bilgi internet üzerinden sunulmadan, alışveriş fırsatı veren bu sanal kart ödeme sistemi, ayrıca internetin getirdiği tüm farklı riskleri de tamamen yok etme şansı sağlamaktadır. Aynı zamanda banka havalesi, EFT ile birlikte mobil üzerinden yapılan ödemeler kapsamında yaşanan kesintilerin de hiçbirini bu sistem yaşatmamaktadır. Bu da çok düşük maliyetler altında farklı paketlerden bir seçim yapmak suretiyle güven içerisinde alışveriş şansını sağlamaktadır.

Tüm Farklı İşlemler Pin kodları İle Gerçekleştirilmektedir

İnternet üzerinden pin kodu gerilmesi ile birlikte yapılan alışveriş kapsamında aynı zamanda paykasa bozdurma işlemi de gerçekleştirilebilmektedir. İnternetten güvenilir bir biçimde alışveriş yapma şansı veren Paykasa satın al seçeneği ile birlikte aynı zamanda nakit çekilebilmesine de fırsat vermektedir. Üstelik çok düşük maliyetler altında sağlanan bu sistemler sayesinde farklı sanal kart çeşitleri de kişisel tercihler bazında kullanılabilmektedir. Özellikle nakit ihtiyacı olan kişiler bu sistemi kullanmak suretiyle internet üzerinden bozdurma işlemini rahatlıkla yapabilir.

Kaynak: www.hizlipaykasa.net

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:51
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