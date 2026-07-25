Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...
Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Kerem için transfer iddiaları giderek güçleniyor.
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Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Kerem için transfer iddiaları giderek güçleniyor.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon büyük umutlarla katılan yıldız isim için Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan da ilgi olduğu ve oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan transfer gelişmesi...
Yaz transfer döneminde dikkat çeken imzalara atan Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağlamıştı. Yapılan transferlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak oyuncular üzerine yoğunlaşmaya başladı.
10+4 yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan milli futbolcu için bu kez Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.
Türkiye gazetesinin haberine göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesini yönetime iletti.
Fenerbahçe yönetiminin ise olası transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. Elde edilecek kaynağın, yeni transferler için bütçeye katkı sağlaması planlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelikli olarak yabancı oyuncularla yolların ayrılması hedeflenirken, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalması daha olası senaryo olarak görülüyor. Ancak Roma'nın beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif sunması halinde milli futbolcunun, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki milli futbolcunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.
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