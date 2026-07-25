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Spor
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Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Kerem için transfer iddiaları giderek güçleniyor.

#1
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon büyük umutlarla katılan yıldız isim için Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan da ilgi olduğu ve oyuncunun takımdan ayrılabileceği iddia edildi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan transfer gelişmesi...

#2
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Yaz transfer döneminde dikkat çeken imzalara atan Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Amara Diouf'u renklerine bağlamıştı. Yapılan transferlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak oyuncular üzerine yoğunlaşmaya başladı.

#3
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

10+4 yabancı sınırı nedeniyle birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

#4
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulüplerinin radarında bulunan milli futbolcu için bu kez Serie A ekibi Roma'nın devreye girdiği öne sürüldü.

#5
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Türkiye gazetesinin haberine göre Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer edilmesini yönetime iletti.

#6
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Fenerbahçe yönetiminin ise olası transferden önemli bir bonservis geliri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. Elde edilecek kaynağın, yeni transferler için bütçeye katkı sağlaması planlanıyor.

#7
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Sarı-lacivertlilerde öncelikli olarak yabancı oyuncularla yolların ayrılması hedeflenirken, Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalması daha olası senaryo olarak görülüyor. Ancak Roma'nın beklentileri karşılayacak seviyede bir teklif sunması halinde milli futbolcunun, yabancı oyunculardan önce takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olabileceği konuşuluyor.

#8
Foto - Dev kulüp iddiası şok edecek! Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık kapıda...

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki milli futbolcunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029 yazında sona erecek.

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