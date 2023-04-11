Payitaht'ın 'Abdülhamid'i Bülent İnal'dan AK Parti'den milletvekili adayı olan 'Tahsin Paşa' Bahadır Yenişehirlioğlu'na ilk tepki

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyor. Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri de seçim için listelere dahil ediyor.

Birçok ünlü oyuncu ve müzisyen farklı partilerden aday adayı olduğunu duyururken, merakla beklenen AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sırada

AK Parti'de üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. Açıklanan listede Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin Derviş'i Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan aday oldu.



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Avukat, yazar, sinema ve dizi oyuncu Yenişehirlioğlu, 2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde 5 sezon boyunca oynadığı "Tahsin Paşa" karakteriyle gönüllerde yer edinmişti.

Abdülhamid'i oynayan Bülent İnal'dan ilk tepki

Payitaht Abdülhamid dizisinde Abdülhamid Han'ı oynayan Bülent İnal'dan Bahadır Yenişehirlioğlu ilk tepki geldi.

Yenişehirlioğlu'nun AK Parti Seçim Beyannamesi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'ndan paylaştığı fotoğrafa İnal, "Hayırlı olsun paşam" yorumunu yaptı.