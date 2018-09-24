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Payitaht oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karasu rolüyle tanınan Ali Nuri Türkoğlu trafik kazası geçirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
Payitaht oyuncusu trafik kazası geçirdi!

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rolüyle tanınan sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu'nun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce aynı şeritteki başka bir araca ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeritte bulunan araçlara çarparak durabilen otomobildeki Türkoğlu, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, daha sonra Bağcılar Medipol Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
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  • bahribahri1 sa önce
    emaunel karasu gebersin kusura bakmayin buadamin ülkemize cok ve cok zarari dokunduonun icin gecmis olsun iyi dileklerinde bulunayamayacagim
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