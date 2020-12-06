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Medya Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu
Medya

Payitaht Abdülhamid'de üzen ayrılık! Vurularak şehit oldu

Payitaht Abdülhamid'in 128. bölümünde üzen bir ayrılık sahnesi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:47:00 -

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünde üzen bir ayrılık yaşandı.

Geceye damga vuran 128. bölümde hafiyelerden Asaf Emre, Eşref Aziz'in oğlu ve Emmi'nin kızını kurtardı. Ardından Karakin isimli Ermeni, Eşref Aziz'i keskin nişancı tüfeğiyle öldürmek için nişan aldı. Bunu gören Asaf Emre, Eşref Aziz'in önüne geçti ve şehit oldu.

Asaf Emre'yi oynayan bestekar ve ses sanatçısı Yusuf Eker, bu sahnenin ardından Payitaht Abdülhamid ekibinden ayrılmış oldu.

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