Payitaht Abdülhamid'de tüyleri diken diken eden 'denizaltı' sahnesi Yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümle başlayan Payitaht Abdülhamid dizisi, 'denizaltı' sahnesiyle izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

TRT 1'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni sezona bomba gibi başladı. Cuma günleri reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid'in yeni sezonun ilk bölümünde 'denizaltı' sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Cihan tarihinde ilk defa denizaltı ile gemi batırılması olayına değinilen sahnede, izleyenler bir kez daha tarihimizle gururlandı.

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