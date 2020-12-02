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Medya Payitaht Abdülhamid'de sürpriz! Yeni bir düşman ortaya çıktı
Medya

Payitaht Abdülhamid'de sürpriz! Yeni bir düşman ortaya çıktı

TRT1'de 5. sezonu ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde yeni bölüm gündemi altüst edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:21:00 -
Payitaht Abdülhamid'de sürpriz! Yeni bir düşman ortaya çıktı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid yüz yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan 128.bölümünde bölümünde neler olacak?

Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır.

Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht’a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf’ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz’i pek çok zorluk beklemektedir.

Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid’in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.

Payitaht Abdülhamid’in 128. Bölümüyle 4 Aralık Cuma TRT 1’de…

Payitaht Abdülhamid'e sürpriz isim! Diziye katıldı
Payitaht Abdülhamid'e sürpriz isim! Diziye katıldı

Medya

Payitaht Abdülhamid'e sürpriz isim! Diziye katıldı

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Yorumlar

Muhammet Fatih

bizi nasil yiyiyorlar Abdülhamid Han ayağına adam faizli banka reklamında boy gösteriyor sonra Abdülhamid Han insan rol yapıyorsa hakkini verecek
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