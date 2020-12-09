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Medya Payitaht Abdülhamid'de beklenmedik gelişme
Medya

Payitaht Abdülhamid'de beklenmedik gelişme

TRT'de 5. sezonu ile ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin 129. bölümünde beklenmedik bir gelişmeye yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:04:00 -
Payitaht Abdülhamid'de beklenmedik gelişme

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Payitaht Abdülhamid dizisinin 5. sezonu devam ediyor. Dizinin 128 bölümü şimdiye kadar yayınlandı ve büyük de ilgi gördü. Payitaht Abdülhamid’in 129. yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

Televizyongazetesi'nin haberine göre, TRT1 ekranlarında yayınlanan Cuma akşamları izleyenlerini ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid yüz yirmi dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde yaşanacakların özeti şöyle:

Mason paşayı bulmak için mücadelesini sürdüren Abdülhamid bu kez planını Manyas’ı zindana atarak başlatır. Sultan, mason paşaya ulaşmak için birilerinin Manyas’ı zindandan kaçırmasını beklemektedir. Asaf’ın ölümü ile Eşref Aziz ve ekibi Karekin’in peşine düşer. Karekin’den intikam almak için durmayacak olan Eşref, dört bir yanda Karekin’in izini sürmektedir.

Beklenmeyen biri geliyor

Haremde Bidar Sultanın eksikliği hissedilirken Naime annesinin saraya geri döneceğini düşünmektedir. Ama saraya kimsenin beklemediği biri gelir… Haremde artık bir dönem başlayacaktır.

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