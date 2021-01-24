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Medya Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu ölü bulundu
Medya

Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu ölü bulundu

Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar gibi dizilerde bir dönem rol alan oyuncu Ercan Yalçıntaş, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:46:00 -
Payitaht Abdülhamid ve Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu ölü bulundu

Bursa'da 38 yaşındaki dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın ölüm nedeninin ise sahte içkiden olduğu belirtildi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde alkol tedavisi gördüğü öğrenilen Yalçıntaş, en son dün öğle saatlerinde alt katında oturan amcası tarafından görüldü.

Ailesinin haber alamadığı Yalçıntaş için annesi eve geldi. İçeri giren anne burada oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine doktorların yaptığı inceleme sonucu Yalçıntaş'ın sahte içkiden öldüğü tespit edildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olduğu öğrenilen Yalçıntaş, "Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Eve dönüş, Vatanım sensin, Türkan" gibi dizilerde rol aldı.

Ayrıca birçok tiyatro oyununda da sahne alan Yalçıntaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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