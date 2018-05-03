17 farklı kategoride 21 kişi ve kurum ödüle hak kazandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 3 ayrı dalda ödülün sahibi oldu.

EN İYİ DİZİ: PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ödüle doymuyor.

Tarihe ışık tutan, heyecan ve aksiyon dolu dizi, başrol oyuncusu Bülent İnal'a Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü getirdi.

NURSEL TEKİN ÖDÜLÜ

TRT sadece dizileriyle değil belgeselleri, programları ve radyo yayınlarıyla da Türk halkının gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

40'ncı yılını kutlayan dernek, Nursal Tekin Özel Ödülü için TRT Spor'da yayınlanan Arman Yeter Ankaragücü Belgeseli'ni seçti.

TRT RADYO HABER ÖDÜL ALDI

Siyasetten, diplomasiye, ekonomiden, sanat ve kültüre, gündemin nabzını tutan, TRT Radyo Haber de Yılın Radyosu Ödülü'nü aldı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği bu yıl 8 kadın gazeteciyi ödüllendirdi.

Ödüller bu ay içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle sahiplerine verilecek.

Kaynak: TRT Haber