"Payitaht Abdülhamid insanlara ışık oldu!''

Payitaht Abdülhamid dizisinin danışmanlığını da yapan Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, Türk halkının, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tarihi dizilere olan merakının arttığını, TRT'de yayınlanan "Diriliş: Ertuğrul" ve "Payitaht Abdülhamid"in en çok izlenen dizilerin başında geldiğini söyledi.

Payitaht Abdülhamid'in şu anda 50. bölüme gireceğini ve haziran ayında sezon finali yapacağını belirten Osmanoğlu, "Dizimiz halktan büyük ilgi görüyor çünkü biz seyircilerimizin taleplerine, mesajlarına değer veriyoruz. Bana sosyal medya hesaplarımdan gönderilen tüm mesajları tek tek okuyorum. Mümkün olduğu sürece seyircimizi üzmemeye, isteklerini ve hassasiyetlerini dikkate alıyoruz çünkü onlara değer veriyoruz. Bundan dolayı Payitaht Abdülhamid büyük bir ilgiyle izleniyor ve devam ediyor." diye konuştu.

''SEYİRCİ ARTIK TARİHİ DİZİLERİN DÜZGÜN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR''



"Diriliş: Ertuğrul"un da büyük bir beğeni ile izlendiğini ancak şu anda Türkiye'de tarihi gerçek olarak anlatan dizinin Payitaht Abdülhamid olduğunu iddia eden Osmanoğlu, şunları kaydetti: "Osmanlı tarihine merak 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle başladı. 'Muhteşem Yüzyıl' başladığı zaman çok kötü tanıtıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ı sarayda hapsettiler. Öyle bir Kanuni olamaz. Burada TRT harekete geçti. 'Filinta' çıktı, 'Diriliş' çıktı ve arkasından 'Payitaht Abdülhamid' yayına girdi. Artık seyirci bilinçli, tarihi bir dizi görmek istediği gibi, gerçek tarihi de görmek istiyor. Mesela bir kanalda yayınlanan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi 6. bölümde final yapacak. Aslında üzüldüm çünkü bundan sonra Fatih Sultan Mehmet'i çekmek isteyenlerin cesaretleri kırılabilir. Seyirci artık tarihi dizilerin düzgün çekilmesini istiyor. Düzgün çekilmezse bu şekilde rağbet görmez ve yayından kalkar." Osmanoğlu, tarihi dizilerde hassasiyetlerinin ve kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek, Fatih Sultan Mehmet dizisi çekiminde harem kısmıyla ilgili hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, gayrimüslim kadınların bile Fatih döneminden 2. Mahmut'a kadar sokağa çıktıklarında bile açık giyinmediklerini, örtündüklerini anlattı.

''UFACIK BİR HATA YAPSAK SEYİRCİ HEMEN ELEŞTİRİYOR''



O yüzden bu gibi konuları dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Osmanoğlu, şöyle devam etti: "Kenan İmirzalıoğlu Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri. Çok güzel oynadı fakat Fatih'in o devreleri 22 yaşında, burada İmirzalıoğlu 44 yaşında. Seyirci bağlantı kuramadı. İmirzalıoğlu sima olarak Fatih'e benziyor ama 44 yaşındaki haline benziyor. Senaryoda eksiklikler var. Mesela bana çok gelen mesajlarda, şehzade nasıl sakallı olabilir. Şehzadeler sakallı olamaz. Bu çok önemli. Çandarlı'nın sultanla konuşması, sanki devlet onunmuş gibi asla öyle değil. Çok eksiklikler var. Seyirci artık okuyor, bilinçli, eskisi gibi değil. Karşısında 'Muhteşem Yüzyıl' gibi bir dizi istemiyor. Bizi de 'Payitaht Abdülhamid' dizisini de eleştiriyor. Ufacık bir hata yapsak seyirci hemen eleştiriyor. Bizde bu konudaki hassasiyetlere dikkat ediyoruz."

Orhan Osmanoğlu, Payitaht Abdülhamid'e Arap ülkelerinde müthiş bir ilgi olduğunu, olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Bize tarihi doğru yansıttığımız için çok teşekkür ediyorlar. Aslında dizilerden tarih öğrenilmez ama bu dizi tarihe olan merakı artırdı ve insanlara ışık oldu. Mesela dizideki Mahmut Paşa'yı kimse tanımazdı. Bugün internette aranan isimlerden biri oldu. Mümkün olduğu kadar tarih işliyoruz ama kurgu da koymak zorundayız. İnsanlar tarihi kitaplardan öğrensinler." ifadelerini kullandı.

Payitaht Abdülhamid'in daha uzun süre devam edeceğini dile getiren Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerinde, diziyi çok beğendiğini ve kaçırmadığını, izleyemediği bölümleri daha sonra izlediğini söylediğini kaydetti.

''OSMANLI'YA GEÇ KALINMIŞ BİR İLGİ VAR''



Son yıllarda Osmanlı'ya karşı geç kalınmış bir ilginin olduğuna dikkati çeken Osmanoğlu, Osmanlı'ya sahip çıkmanın her Türk vatandaşının görevi olduğuna işaret etti.

Orhan Osmanoğlu, son 14 yılda Osmanlı'nın daha iyi anlaşıldığını, bunda hükümetin Osmanlı'ya olan saygısı, hürmeti, eski eserleri ihya etmesi, diziler yapılması, kaybolan eserlerin tekrar ortaya çıkarılmasının etkili olduğuna değinerek, "Kısacası Osmanlı'nın sahiplenilmesi bu çok güzel bir şey. Biz Osmanlı'yı sahiplendiğimiz, tekrar ihya ettiğimiz, gençlerimize anlattığımız zaman insanların aklına kötü bir şey gelmesin. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur, sistem de budur. Akıllarına, 'Efendim bunlar irticacı, bunlar saltanatı getirmek istiyor' diye bir şey gelmesin. Böyle bir şey olamaz. Sistem değişmiş, cumhuriyeti kabul etmişiz ama Osmanlı da bizim, Selçuklu da bizim. Sahip çıkmak lazım." dedi.