Payitaht Abdülhamid dizisinde ekrana kilitleyen 'demir yolu' sahnesi

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, 153'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Sultan Abdülhamid'in Hicaz demir yolu yapımında görevli mühendislerle sohbet ettiği sahne izleyiciyi ekrana kilitledi.



Demir yolunun Medine'ye ulaştığını söyleyen mühendise, emrettiği üzere raylara keçe döşenip döşenmediğini soran Sultan Abdülhamid, "Bizi yükseltecek olan yegane şey dinimize duyduğumuz aşktır. Rabbimizin 'Habibim' diye seslendiği, enbiyanın arkasında saf tuttuğu, 18 bin alemin Mustafa'sı Muhammed Mustafa (sav) efendimizin ruhunu rahatsız etmeyelim. Keçe döşetilmesini işte bu sebeple istedim." ifadelerini kullanıyor.