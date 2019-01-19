Payitaht Abdulhamid 71. bölümü fragmanı | TRT1 Payitaht Adbulhamit son bölüm 26 Ocak fragmanı

TRT’nin sevilerek takip edilen dizisi Payitaht’ta bu hafta neler olacak? Yayınlandığı ilk günden bugüne izlenme rekorları kıran dizisinde bu hafta yine heyecan dorukta. Bu Cuma yayınlanacak olan 71. Bölümde neler olacak? Payitaht 19 Ocak’ta yayınlanacak 71. yeni bölümü merakla bekleniyor.

71. bölüm bu akşam seyirci ile buluşacak

Payitaht her Cuma TRT ekranlarında!

Payitaht Abdulhamit dizinin son bölümünde neler oldu?

Abdülhamid, Fuat’ın hainliğini kendi gözleri ile görmüştür. Sadece onu değil, işbirlikçilerini de cezalandırmak için büyük bir tertip yapar.



Halil Halid Samuel belasından kurtulmuş, ama Zeynep’i de kaybetmiştir. Rothshild Abdülhamid’i alt etmek için elindeki en tehlikeli adamı, Edward Jorris ile birlikte Payitaht’a gelir. Jorris Payitaht’a adım atar atmaz, Halil’i can evinden vurur. Adım adım onu kurduğu kapana çeker.



Abdülhamid keskin zekasıyla Vembery’in neyin peşinde olduğunu anlar. Vembery ise, Şivenaz ve Fuat’ın esaretinden kurtulmak için çok tehlikeli bir oyun oynar.



Bidar, Abdülhamid’e Naime ve Abdülkadir’in Şivenaz ile kurdukları ortaklıktan bahseder. Ailede iyice gerilen ipler kopma noktasına mı gelecek? Şivenaz’ın sarayda düşürdüğü not, onun sonu mu olacak? Halil Halid Jorris’in kurduğu tuzağa düşecek mi? Abdülhamid Fuat için nasıl bir hüküm verecek ve Rotshild’le nasıl bir siyasi düelloya girecek

Payitaht Abdülhamid dizisi nerede çekiliyor?

Çekimlerine Kocaeli Seka Film Platolarında başlanan dizinin, yönetmen koltuğunda “Kurtlar Vadisi”, “Elveda Rumeli” gibi başarılı dizi projeleriyle tanıdığımız Serdar Akar oturuyor.

İzmit’teki Seka Film Platosunda tamamen yenilenen, döneme uygun hale getirilen setlerde yapılıyor. Platoda ayrıca, Yıldız Sarayı’nın belirli mekanları da birebir inşa edildi. Dönemin diğer kahramanlarının da, kurgusal öğelerle yer alacağı dizide, İzmit Seka Film Platosu dışında çeşitli tarihi mekanlar ile birlikte İstanbul’da Yıldız, Dolmabahçe ve Eyüp bölgeleri ile Yalova ve İzmit’te de dış çekimler yapılmakta.

Payitaht Abdulhamid oyuncu kadrosu

Payitaht Abdülhamid Oyuncuları: Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa) Yeni Sezon Oyuncular; Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William)

Payitaht Abdülhamid'e yeni katılan oyuncular

Dizinin kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı.

Ayrıca sürükleyici hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan dizide Sedef Avcı, Bidar Sultan’ın güzel, zeki, yetenekli ancak sırları olan hemşiresi Zeynep’i canlandırıyor.