Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri

Öte yandan “ARALIKLI ORUÇ UYDURMADIR” diyerek açıkladı! Diyetisyenlerin son dönemde önerdiği aralıklı oruç için de “uydurma” ifadesini kullanan Canan Karatay şöyle devam etti: İki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır. Aralıklı orucu moda diye çıkardılar ama böyle bir şey yok. Doğal yiyeceksin ve vücuda göre sadece acıkınca yiyeceksiniz. Kahvaltıda zeytin, yumurta, bal baş tacımız. Bunları yiyince zaten acıkmıyorsunuz. Ara öğün denilen şey uydurma ve gıda endüstrisinin oyunu. Gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş. Karatay, İnek sütü çok tehlikeli. Ben manda sütü öneriyorum. Bunu bulamazsak keçi sütü ya da peyniri. İnek sütü içmeyin, peynirini yemeyin, yoğurdunu yapmayın. Bütün sinir sistemi hastalıkları da bağırsaklardan başlıyor. Fabrikasyon hiçbir gıda gerçek gıda değil. Vücut onları yabancı cisim olarak görüyor. Mesela düğün pastaları, yaş pastalar… Hepsi vücudu bozuyor. Mide, bağırsak, yumurtalık… Tüm kanserler arttı. Yine gıda, evde kullandığımız deterjanlar ve tarım zehirleri bunun nedeni. Meme kanserinin en büyük sebebi deterjanlar. İçindeki bu kötü maddeler ağır metal. Bunlar hücrelere giriyor ve vücudu zehirliyor. Temizlik maddelerinin çoğu ağır metallerden oluşuyor. Temizlik için, çamaşır için, tuvalet temizliği için ben İngiliz karbonatı öneriyorum. Asıl bu oksijen salgılıyor ve zararsız. Karbonat ve sirke ev temizliği için yeterlidir. Paketli deterjan almayın. Ayrıca aşıların etkisi de hâlâ vücuttan atılmadı. Zona, adet bozukluğu, düşükler, birçok hastalığa yol açtı. MRNA hücrelerimizin DNA’sını bozdu. Kalp krizi ve pıhtı yapıyor. Bu pıhtıyı önlemenin en önemli yolu zeytinyağı. İçebildiğiniz kadar için. Zonayı yenmek için de İngiliz karbonatlı su ile vücut bol bol yıkansın ve bol bol soğuk sıkım zeytinyağı vücuda sürülsün.