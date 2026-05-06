Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri

Canan Karatay'a göre doğru pişirilme teknikleri uygulandığında içli köfte, mutfağımızın en sağlıklı yemeklerinin başında geliyor. İçli köftenin içeriğinde bulunan bulgur, kıyma, ceviz ve yağ gibi bileşenlerin bir araya gelmesiyle besin değeri açısından dengeli bir öğün oluşturabileceği belirtiliyor. VİTAMİN DOLU CEVİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI Bakır, folik asit, fosfor, B6 vitamini, manganez ve E vitamini gibi vitamin ve mineraller içeren ceviz hakkında Karatay, özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesinin daha uygun olacağını belirtti. İçli köftenin içeriğinde yer alan bulgur, et, yağ ve ceviz gibi bileşenlerin bir arada bulunmasının, öğün açısından dengeli bir yapı oluşturabileceğini dile getirdi. Benzer şekilde çiğ köftenin de geleneksel tarifine sadık kalındığında sağlıklı beslenme planlarında yer alabileceği değerlendiren Karatay, anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş gıdalara dayalı yapısının önemine sık sık dikkat çekti. Uzman isim, Anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş içeriklere dayanan yapısının önemine de sık sık vurgu yapıyor. Beslenme uzmanları da bir yemeğin sağlıklılığında yalnızca malzemelerin değil, pişirme taktiklerinde de kritik rol oynadığını vurguluyor. Kızartma işlemleri yağ ve kalori oranını artırırken, haşlama ve fırınlama gibi teknikler daha hafif ve dengeli sonuçlar sunuyor. Bu nedenle geleneksel yemeklerin hazırlanış şekli, besin değerini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.