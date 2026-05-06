Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Canan Karatay, gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş diyerek açıkladı: Çiğ köfte yapan ceviz koysun! Ezber bozan öneri

Canan Karatay gıda endüstrisi ile ilgili çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Canan Karatay'a göre; doğru teknikler uygulandığında içli köfte, mutfağımızın en sağlıklı yemeklerinden biri...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, çeşitli platformlara yaptığı açıklamalarda doğru pişirme tekniklerin önemine dikkat çekti. Karatay, geleneksel yemeklerin tamamen zararlı olmadığını belirterek, uygun tekniklerle hazırlandığında dengeli bir beslenme düzeninde yer alabileceğini ifade ediyor.

Canan Karatay'a göre doğru pişirilme teknikleri uygulandığında içli köfte, mutfağımızın en sağlıklı yemeklerinin başında geliyor. İçli köftenin içeriğinde bulunan bulgur, kıyma, ceviz ve yağ gibi bileşenlerin bir araya gelmesiyle besin değeri açısından dengeli bir öğün oluşturabileceği belirtiliyor. VİTAMİN DOLU CEVİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI Bakır, folik asit, fosfor, B6 vitamini, manganez ve E vitamini gibi vitamin ve mineraller içeren ceviz hakkında Karatay, özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesinin daha uygun olacağını belirtti. İçli köftenin içeriğinde yer alan bulgur, et, yağ ve ceviz gibi bileşenlerin bir arada bulunmasının, öğün açısından dengeli bir yapı oluşturabileceğini dile getirdi. Benzer şekilde çiğ köftenin de geleneksel tarifine sadık kalındığında sağlıklı beslenme planlarında yer alabileceği değerlendiren Karatay, anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş gıdalara dayalı yapısının önemine sık sık dikkat çekti. Uzman isim, Anadolu mutfağının doğal ve işlenmemiş içeriklere dayanan yapısının önemine de sık sık vurgu yapıyor. Beslenme uzmanları da bir yemeğin sağlıklılığında yalnızca malzemelerin değil, pişirme taktiklerinde de kritik rol oynadığını vurguluyor. Kızartma işlemleri yağ ve kalori oranını artırırken, haşlama ve fırınlama gibi teknikler daha hafif ve dengeli sonuçlar sunuyor. Bu nedenle geleneksel yemeklerin hazırlanış şekli, besin değerini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

İÇLİ KÖFTE TARİFİ! Sağlıklı bir içli köfte nasıl hazırlanır? Malzemeler! Hamur için: 2 su bardağı ince bulgur. 1 çay bardağı irmik. 1 adet yumurta. 1 yemek kaşığı un. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 1,5 su bardağı sıcak su. İç harcı için: 250 gram yağsız kıyma. 1 adet kuru soğan. 1 çay bardağı ince kıyılmış ceviz. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Tuz, karabiber, pul biber. Haşlama için: Yeterli miktarda su. 1 tatlı kaşığı tuz. Hazırlanışı: Bulgur ve irmik geniş bir kaba alınır, üzerine sıcak su eklenerek üzeri kapatılır ve şişmesi için bekletilir. Ardından yumurta, un, tuz, baharatlar ve zeytinyağı eklenerek yoğrulur. Ele yapışmayan, şekil verilebilen bir hamur elde edilene kadar yoğurma işlemi sürdürülür. İç harç için tavaya zeytinyağı alınır, doğranmış soğanlar yumuşayana kadar kavrulur. Kıyma eklenerek suyunu çekene dek pişirilir. Baharatlar ve ceviz ilave edilip karıştırılır, ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak elde açılır. Ortasına iç harç konur ve dikkatlice kapatılarak içli köfte şekli verilir. Büyük bir tencerede su kaynatılır, tuz eklenir. Hazırlanan köfteler kaynar suya bırakılır ve su yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 6–8 dakika haşlanır. Pişen köfteler kevgir yardımıyla alınarak servis edilir. Haşlama yöntemiyle hazırlanan içli köfte, kızartmaya kıyasla daha hafif bir seçenek sunar ve isteğe göre yoğurtla servis edilebilir. Pişen köfteleri kevgirle alarak servis tabağına çıkarın.

Öte yandan “ARALIKLI ORUÇ UYDURMADIR” diyerek açıkladı! Diyetisyenlerin son dönemde önerdiği aralıklı oruç için de “uydurma” ifadesini kullanan Canan Karatay şöyle devam etti: İki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır. Aralıklı orucu moda diye çıkardılar ama böyle bir şey yok. Doğal yiyeceksin ve vücuda göre sadece acıkınca yiyeceksiniz. Kahvaltıda zeytin, yumurta, bal baş tacımız. Bunları yiyince zaten acıkmıyorsunuz. Ara öğün denilen şey uydurma ve gıda endüstrisinin oyunu. Gıda endüstrisi ile ilaç endüstrisi kardeş. Karatay, İnek sütü çok tehlikeli. Ben manda sütü öneriyorum. Bunu bulamazsak keçi sütü ya da peyniri. İnek sütü içmeyin, peynirini yemeyin, yoğurdunu yapmayın. Bütün sinir sistemi hastalıkları da bağırsaklardan başlıyor. Fabrikasyon hiçbir gıda gerçek gıda değil. Vücut onları yabancı cisim olarak görüyor. Mesela düğün pastaları, yaş pastalar… Hepsi vücudu bozuyor. Mide, bağırsak, yumurtalık… Tüm kanserler arttı. Yine gıda, evde kullandığımız deterjanlar ve tarım zehirleri bunun nedeni. Meme kanserinin en büyük sebebi deterjanlar. İçindeki bu kötü maddeler ağır metal. Bunlar hücrelere giriyor ve vücudu zehirliyor. Temizlik maddelerinin çoğu ağır metallerden oluşuyor. Temizlik için, çamaşır için, tuvalet temizliği için ben İngiliz karbonatı öneriyorum. Asıl bu oksijen salgılıyor ve zararsız. Karbonat ve sirke ev temizliği için yeterlidir. Paketli deterjan almayın. Ayrıca aşıların etkisi de hâlâ vücuttan atılmadı. Zona, adet bozukluğu, düşükler, birçok hastalığa yol açtı. MRNA hücrelerimizin DNA’sını bozdu. Kalp krizi ve pıhtı yapıyor. Bu pıhtıyı önlemenin en önemli yolu zeytinyağı. İçebildiğiniz kadar için. Zonayı yenmek için de İngiliz karbonatlı su ile vücut bol bol yıkansın ve bol bol soğuk sıkım zeytinyağı vücuda sürülsün.

Ayrıca mide koruyucular kanser yapıyor, bunun yerine soğuk sıkım doğal zeytinyağı kullanın. Bu anne sütünün aynısıdır.

Bütün bağırsakları, mideyi korur. Sabahları aç karnına zeytinyağı için. Türkiye’nin yüzde 80’i kabız. Ve çoğunluk hemoroit problemi yaşıyor. Asıl pandemi bu. Karatay, Güneş koruyucular 90 faktöre kadar çıktı ve hakikaten çok tehlikeli ve karaciğeri bozuyor. Asla çocuklara sürmeyin, çok zararlı çünkü vücut emiyor. Cildimizdeki her şey kana karışıyor. Ne sürüyorsanız düşünün, ‘bunu içebiliyor muyum?’ diye. Ayrıca güneşte 20 dakikadan fazla kalmak tehlikeli. Gölgede de D vitamini almak mümkün. Çocukların karaciğeri gelişmediği için en çok da çocuklara zararlı.

