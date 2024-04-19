Paycell’den yerli ödeme yöntemi TROY kart!

Türkiye’nin en kapsayıcı finansal hizmetler platformu Paycell, inovatif çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından kurulan ve işletilen yerli ve milli kart seçeneği olarak geliştirilen TROY kart, kullanıcıların ilgisine sunuldu. Kullanıcılar Paycell uygulaması üzerinden TROY sanal kart oluşturarak, bu kartı yurt içi alışverişlerinde kullanabilecek. TROY kart ile kolay, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkün olacak.

Tüm finansal işlemler en iyi deneyimle kullanıcının hizmetinde

Kullanıcılarına herhangi bir bankacılık sistemine dâhil olmadan tek uygulama üzerinden tüm finansal işlemlerini yapma ayrıcalığı sunan Paycell’de kolayca fatura ödenebiliyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor, kayıtlı tüm kartlar dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Kullanıcılar ödemelerini ve para transfer işlemlerini kolayca yaparken, Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul’daki şirketlerden hisse alım satım, Amerikan Borsalarına yatırım ve Emtia alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Kullanıcılar ödemelerini, yatırımlarını ve para transfer işlemlerini kolayca yaparken, tüm kartlarını dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Paycell’den ya da Turkcell mağazaları ve anlaşmalı üye iş yerlerinden faturalarını hızlıca ödeyen kullanıcılar, faturalarını ödedikçe puan da kazanıyor. Paycell, TR Karekod ile tüm müşterilerine kart bakiyeleri ile cüzdan üzerinden hızlı ödeme ödeme imkânı sağlarken, Turkcell kullanıcılarına harcamalarını faturalarına yansıtma ayrıcalığı sunuyor. Anında kullanıma hazır ön ödemeli Paycell Kart yalnızca telefon numarasıyla aktive edilerek tüm alışverişlerde kullanılabiliyor. Paycell uygulaması bugüne kadar 26 milyondan fazla kez indirildi ve uygulama aracılığıyla 8,5 milyondan fazla alışveriş yapıldı.

Ayrıca Paycell’in işyerleri için özel avantajlarla sunduğu Sanal POS, Android POS, Vitrin ve Linkle Ödeme çözümleri, müşterilerine yenilikçi ve güvenli ödeme kabul ürünleriyle hizmet vermek isteyen işletmelerin ilk tercihi oluyor.