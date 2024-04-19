  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Herkesin merakla beklediği haberi az önce verdi

Dünyada en beğenilen havalimanları belli oldu! İstanbul Havalimanı listede

Çalışana “anne” sözü verdi zorbalığa soyundu!

Belediyeleri CHP çiftliğine çevirdiler! Altı ok saltanatı

İşgalci Netanyahu'nun kaybetme korkusu! ''Sonumuz olur''

Sanki içeri düşman askeri girmiş! Şecaat arzederken CHP’li başkan, sirkatin söyler!

Hamas'tan gövde gösterisi! İsrail'i vurduğu füzeleri yayınladı

Altında İsrail-İran gerilimi sonrası yeni rekor!

Madem saldırı olmadı o zaman bu gürültü ne? İsrail saldırısı sonrası İran'dan peş peşe açıklamalar

Türkiye'yi ayağa kaldıracak gelişme! AK Partili isim, bakanlıkta kendisini tehdit eden Süleymancıyı fotoğrafıyla ifşa etti
Ekonomi Paycell’den yerli ödeme yöntemi TROY kart!
Ekonomi

Paycell’den yerli ödeme yöntemi TROY kart!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 12:26:00 -
Paycell’den yerli ödeme yöntemi TROY kart!

Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, kartlı ödeme sistemlerinin yerli çözümü TROY’u Paycell Kart’la birleştirdi. Kullanıcılar Paycell uygulaması üzerinden TROY sanal kart oluşturarak, yurt içi alışverişlerinde kolay, hızlı ve güvenli bir deneyim yaşayabilecek.

Türkiye’nin en kapsayıcı finansal hizmetler platformu Paycell, inovatif çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından kurulan ve işletilen yerli ve milli kart seçeneği olarak geliştirilen TROY kart, kullanıcıların ilgisine sunuldu. Kullanıcılar Paycell uygulaması üzerinden TROY sanal kart oluşturarak, bu kartı yurt içi alışverişlerinde kullanabilecek. TROY kart ile kolay, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkün olacak. 

Tüm finansal işlemler en iyi deneyimle kullanıcının hizmetinde

Kullanıcılarına herhangi bir bankacılık sistemine dâhil olmadan tek uygulama üzerinden tüm finansal işlemlerini yapma ayrıcalığı sunan Paycell’de kolayca fatura ödenebiliyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor, kayıtlı tüm kartlar dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Kullanıcılar ödemelerini ve para transfer işlemlerini kolayca yaparken, Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul’daki şirketlerden hisse alım satım, Amerikan Borsalarına yatırım ve Emtia alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. 

Kullanıcılar ödemelerini, yatırımlarını ve para transfer işlemlerini kolayca yaparken, tüm kartlarını dijital cüzdanla kontrol edebiliyor. Paycell’den ya da Turkcell mağazaları ve anlaşmalı üye iş yerlerinden faturalarını hızlıca ödeyen kullanıcılar, faturalarını ödedikçe puan da kazanıyor. Paycell, TR Karekod ile tüm müşterilerine kart bakiyeleri ile cüzdan üzerinden hızlı ödeme ödeme imkânı sağlarken, Turkcell kullanıcılarına harcamalarını faturalarına yansıtma ayrıcalığı sunuyor. Anında kullanıma hazır ön ödemeli Paycell Kart yalnızca telefon numarasıyla aktive edilerek tüm alışverişlerde kullanılabiliyor. Paycell uygulaması bugüne kadar 26 milyondan fazla kez indirildi ve uygulama aracılığıyla 8,5 milyondan fazla alışveriş yapıldı.

Ayrıca Paycell’in işyerleri için özel avantajlarla sunduğu Sanal POS, Android POS, Vitrin ve Linkle Ödeme çözümleri, müşterilerine yenilikçi ve güvenli ödeme kabul ürünleriyle hizmet vermek isteyen işletmelerin ilk tercihi oluyor.

Böylesi ilk kez oluyor! O ilimizdeki bölge sakinleri 'kesin petrol var' demeye başladı
Böylesi ilk kez oluyor! O ilimizdeki bölge sakinleri 'kesin petrol var' demeye başladı

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylesi ilk kez oluyor! O ilimizdeki bölge sakinleri 'kesin petrol var' demeye başladı

Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

Ekonomi

Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

Sahte altın korkusu: Kuyumculardan 81 il için yeni karar!
Sahte altın korkusu: Kuyumculardan 81 il için yeni karar!

Ekonomi

Sahte altın korkusu: Kuyumculardan 81 il için yeni karar!

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3.2 trilyon lirayı aştı!
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3.2 trilyon lirayı aştı!

Ekonomi

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3.2 trilyon lirayı aştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23