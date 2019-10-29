Paycell’den yeni hizmet

Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell’e dijital kimlik doğrulama özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde platform kullanıcıları şubelere gitmeden kısa bir süre içinde kimlik beyanı yapabiliyor. Dijital kimlik doğrulama hizmetinden yararlanmak için kullanıcıların nüfus cüzdanı ya da ehliyetinin ve son üç aya ait bir faturalarını sunmaları yeterli. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, finansal kuruluşlar için güçlendirilmiş müşteri tanı ve onay prosedürleri uygulanmasına ilişkin beklentilerin her geçen gün arttığını dile getirerek, “Bu noktada fintech alanındaki platformumuz Paycell için geliştirdiğimiz çözüm, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında birçok kurum için örnek teşkil edecek. Eklenen yeni özelliklerle her geçen gün daha da zengin bir platform haline gelen Paycell, ödeme çözümleri alanında kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.