Paycell güvencesiyle alışverişte "n11.com Paycell Kart"

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell ve Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com, nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak istemeyen veya online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik yepyeni bir ürün çıkardı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell ve n11.com, fintech alanında yenilikçi bir iş birliğine imza attı.

Nakit dışında ödeme aracı olmayan, kredi kartı kullanmak ya da online alışverişlerde kart bilgilerini paylaşmak istemeyenlere yönelik hazırlanan n11.com Paycell Kart müşterilerin kullanımına sunuldu.

n11.com Paycell Kart, mağaza içi ve online alışverişlerde kullanıcılara hızlı, güvenli ve kazançlı ödeme imkanı sağlıyor. n11.com Paycell Kart’la müşteriler yükledikleri bakiye kadar harcama yapıp borca girmiyor, ekstre derdiyle uğraşmıyor ve VISA logolu kartlarıyla harcamalarını özgürce gerçekleştiriyor. n11.com Paycell Kartlarıyla harcadıkça internet kazanırken, n11.com’a özel avantajlardan da anında faydalanıyor.



n11.com Paycell Kart, mağaza içi ve internet alışverişlerinde banka kartı gibi kullanılabilen bir ödeme aracı olarak öne çıkıyor. n11.com Paycell Kart, alışveriş yapmayı kolaylaştırırken, ekstre sorununu da ortadan kaldırıyor. Müşteriler, n11.com’a ister Turkcell Hızlı Giriş ile isterlerse kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra n11.com Paycell Kart kartlarına yükledikleri bakiye kadar alışveriş yapabiliyor.

Ödemelerini Paycell ile öde adımından, kart bilgilerini girmeye ihtiyaç bile duymadan hızlıca gerçekleştirebiliyor. n11.com Paycell Kart müşterileri kartlarını telefon numaraları ile aktifleştirdikleri anda Paycell’den operatör fark etmeksizin 500 MB internet kazanıyor. Üstelik ardından n11.com’da yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişte geçerli 22 TL indirim kuponuna sahip oluyor ve kartlarıyla yaptıkları tüm harcamalardan da internet kazanmaya devam ediyor.





- Paycell ile farklı ihtiyaçlara yönelik yeni ve inovatif çözümler





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, finansal teknolojiler alanında hizmet veren Paycell ile farklı ihtiyaçlara yönelik yeni ve inovatif çözümler geliştirip Türkiye’de tüm kitlelere ulaşmaya devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden n11.com ile yaptıkları iş birliğinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Terzioğlu, yeni nesil dijital ödeme deneyimi sunan Paycell'in bundan sonraki dönemde de müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik basit ve teknolojik çözümler geliştirmeye devam ederek herkesin internet alışverişini özgürce ve güvenle yapabilmesini sağlayacağını kaydetti.





- "Bu kart aynı zamanda çok güzel bir hediye aracı olarak da öne çıkıyor"





n11.com’un Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato da milyonlarca ürünün satışa sunulduğu Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu olan n11.com'un, Turkcell’in güvenilir ödeme sistemi Paycell iş birliği ile kullanıcılarına kredi kartı sahibi olmadan internet üzerinden alışveriş yapma imkanı sunduğunu bildirdi.

Adato, bu amaç için üretilen ön ödemeli n11.com logolu Paycell kart ile alışveriş yapan kullanıcıların aynı zamanda Turkcell’den 500 MB internet de kazandığını aktararak, "Bu kart aynı zamanda çok güzel bir hediye aracı olarak da öne çıkıyor. Hediye konusunda kararsızlık yaşadığınız takdirde istediğiniz miktarı yükleyerek hediye edeceğiniz kart, sevdiklerinize n11.com’daki milyonlarca ürün arasından istediklerini alma özgürlüğü de sunuyor." ifadelerini kullandı.





- Sadece telefon numarası yeterli





Verilen bilgiye göre, Paycell’in güvenli ödeme araçlarından biri olan n11.com Paycell Kart başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan, 18 yaş limitine takılmadan alınıp alışverişlerde hemen kullanılabiliyor. Operatör fark etmeksizin, telefon numarasıyla aktive ediliyor ve karta yüklenen bakiye kadar alışveriş yapılabiliyor.

n11.com Paycell Kart her 100 TL harcamaya 500 MB internet kazandırıyor. n11.com Paycell Kart’ı, Turkcell mağazaları ve n11.com’dan satın alan kullanıcılar, Paycell uygulamasını indirip cep telefonu numaralarıyla kolayca aktifleştiriyor. Turkcell mağazaları, banka ATM'leri, Paycell uygulaması veya herhangi bir banka hesabından EFT kanalıyla Paycell Kart’a para yüklemek de mümkün. Turkcell mağazalarından yüklemelerde komisyon ücreti alınmıyor.



