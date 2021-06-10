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Ekonomi Payas Belediyesi arsa ve iş yerlerini kiraya verecek
Ekonomi

Payas Belediyesi arsa ve iş yerlerini kiraya verecek

Hatay Payas Belediyesi, Karşı, Yenişehir mahallelerinde bulunan taşınmazlarını 2886 sayılı D.İ.K.’ un 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanmak üzere ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:07:00 -
Payas Belediyesi arsa ve iş yerlerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ihale Belediye, 23.06.2021 tarih ve saat 10:30’da Payas Belediyesi Hizmet Binası İhale Komisyonu Toplantı Odasında, muhammen bedeli ve fiili durumunu ilanla duyurduğu  gayrimenkulleri kiraya verecek. İhaleye ihale saatine kadar müracaat edilebilecek. Şartnameler; Payas Belediyesi İhale Komisyonu Şefliğinde görülebileceği gibi 200,00-TL. Makbuz karşılığında da satın alınabilir.

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