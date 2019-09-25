Pavlova nasıl yapılır? Orman meyveli pavlova tatlısı tarifi

Son zamanlarda herkesin merak ettiği pavlova tatlısının, orman meyveleriyle olan tarifini sizler için derledik. Pavlova nasıl yapılır? Pavlova malzemeleri nelerdir? Orman meyveli pavlova tarifi...

Hafifliği ve kaçınılmaz lezzetiyle son zamanların trend tatlısının bilinmeyenlerini aşağıdaki tarifte bulabilirsiniz. Yemesi oldukça zevkli bir tatlı: Pavlova.

Malzemeler

5 adet doa ısısında bekletilmiş büyük boy yumurta akı

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

Kreması için;

200 ml şekersiz çiğ krema

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için;

Orman meyveleri

Öncelikle yumurta aklarını iyice çırpın. Ardından içerisine şekeri ilave edip eriyene kadar çırpın. Karıştırma işlemini yüksek devirde, 10-15 dakika kadar sürdürün.

İşlemin sonunda vanilya özütü, sirke ve mısır nişastasını katıp spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz fırın tepsisine yağlı kağıt sererek çırpılmış yumurta akını yağlı kağıdın orta kısmına alıp spatula yardımıyla kabaca şekil vererek yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 75 dakika kadar pişirin.

Pişme esnasında kremasını yapmak için; çiğ kremayı, pudra şekeri ilavesiyle sert tepecikler haline gelene kadar çırpın.

Fırındaki beze iyice soğuduktan sonra kırmamaya dikkat ederek bir pasta tabağına alın ve üstüne kremayı yayın. En üste meyveleri yerleştirerek servis edin.

Aynı gün içerisinde tüketmeye çalışın.