PAÜ’de bahar etkinlikleri görkemli bir törenle başladı

Pamukkale Üniversitesi’de (PAÜ) düzenlenen bahar etkinlikleri, görkemli bir törenle başladı. 19 Nisan’a kadar sürecek etkinliklerde öğrenciler, doyasıya eğlenecek.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan ’PAÜ Bahar Etkinlikleri’nin açılış programında; PAÜ Havacılık Topluluğunun yamaç paraşütü uçuşu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, PAÜ Bahar Koşusu, halk oyunları zeybek gösterisi ve Buldan’da Bahar adlı defile gerçekleştirildi. PAÜ Bahar Koşusu ödül töreni ve karate gösterisi ile süren program, ‘Ersin Düzen ile Şampiyonların İzinde’ programının canlı yayını ile devam etti.

19 Nisan Cuma gününe kadar sürecek PAÜ Bahar Etkinlikleri; DJ performansları, çeşitli oyun aktiviteleri, PAÜ öğrenci topluluklarının düzenlediği etkinlikler ve ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler ile renklenecek. Türkiye’de Bahar Etkinliklerinde ilk kez PAÜ’de gerçekleştirilecek olan sıcak hava balonu uçuşlarını PAÜ öğrencileri deneyimleme şansı yakalayacak. Etkinliklerde Kınıklı Merkez Yerleşkesi’nde dört gün boyunca, Paintball, bungee jumping, salto trambolin, rodeo, canlı langırt, balon futbolu, döner merdane, karaoke, limbo, dev jenga ve labirent oyunları gibi aktivitelerin yanı sıra resim sergisi, yamaç paraşütü uçuşu, halk oyunları gösterileri gibi öğrenci topluluklarının gerçekleştireceği etkinlikler ve PERA, Hey Dougles, Ufuk Beydemir gibi ünlü sanatçı ve grupların vereceği konserler PAÜ öğrencileri ile buluşacak.

Öte yandan, programlara PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ ile davetliler ve protokol üyeleri de katıldı.