0553 313 94 23

Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu

İstanbul Etiler’de bir yağ pazarlama şirketi sahibinin şoförü olarak çalışan şahıs, iş yerindeki kasayı çilingire açtırıp soydu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu

İstanbul Etiler’de bir yağ pazarlama şirketi sahibinin şoförü olarak çalışan şahıs, iş yerindeki kasayı çilingire açtırıp soydu. Ardından çilingire ücretini veren şahıs, kayıplara karıştı. Zanlı Asayiş Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


Olay, 20 Haziran tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ pazarlama şirketinin sahibi olan A.S., yanına şoför olarak Ali E.’yi (38) aldı. Şoför olarak ofiste çalışan şahıs bir süre sonra patronunun iş yerindeki kasasını gözüne kestirdi. Bunun için plan yapan şahıs, şifreli kasayı açtırmak için çilingir çağırdı.



Bonkör hırsız çilingire ücretini de ödedi


Olayı planladığı gibi devam ettiren şahıs, ofise getirdiği çilingire kasayı açtırdı. Ardından Ali E., kasada bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 avro ve 3 tane cumhuriyet altınını yanında getirdiği poşete koydu. O esnada malzemelerini toplayan çilingire ücretini de ödemeyi ihmal etmedi. Çilingire kasanın şifresini değiştiren şahıs, ardından yerine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.



200 bin liralık vurgun yaptı


Olayın ardından ofise gelen patron A.S., kasayı açmayı başaramadı. Çilingir yardımıyla kasayı açtıran iş yeri sahibi içinin boş olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen patron, şoförünün kasayı boşalttığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Ali E.’nin peşine düşen polis kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan ve hırsızlık suçundan emniyette 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık
    1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    2. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    3. Konya’daki kazada ölen babanın..
    4. Burası Afrika değil, Ergani
    5. İspanya'da savaş uçağı düştü
    6. 52 adet tekerlekli sandalye..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    9. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    10. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    11. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    12. Altın fiyatları
    13. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    14. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    15. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    16. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    17. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    18. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    19. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    20. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    21. Arıların ürettiği propolisi dünyaya..
    22. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı..
    23. Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına..
    24. Abi kardeş ölümden döndü
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
    26. Adebayor Kayseri'ye geldi
    27. Çene şekli güzelliği etkiliyor
    28. Basın artık o komutana emanet
    29. İşte laikçi badecilerin sahip olduğu..
    30. İran'da reformistler "seçim..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı